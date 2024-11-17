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«Это всегда очаровывало меня». Экс-хоккеист «Вашингтона» — о бросках Александра Овечкина

«Это всегда очаровывало меня». Экс-хоккеист «Вашингтона» — о бросках Александра Овечкина
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Канадский хоккеист Александр Жиру рассказал, как Александр Овечкин относится к своим броскам.

«На практике он всегда бросает, всегда, чтобы забить. Это всегда очаровывало меня. Если он делает 100 бросков на тренировке, он хочет забить 100 голов, и он очень счастлив каждый раз, когда это происходит. Он предложил нам такие игры, как: «Хорошо, первый, кто забьёт восемь голов на тренировке, побеждает!» — приводит слова Жиру TVA Sports.

Напомним, в сезоне-2009/2010 Жиру и Овечкин вместе дебютировали в НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз». Российский хоккеист играет в столичном клубе до сих пор, а 43-летний Жиру завершил свою игровую карьеру в 2017 году.

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