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Сиэтл – Айлендерс, результат матча 17 ноября 2024, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2024/2025

«Айлендерс» с Сорокиным проиграли «Сиэтлу» в матче НХЛ, у Цыплакова «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гурд (Танев, Картье) – 08:10     1:1 Энгвалль (Пулок, Холовски) – 13:38     1:2 Нельсон (Добсон, Палмьери) – 44:49 (sh)     2:2 Макканн (Бураковски, Эванс) – 45:26     3:2 Олексяк (Гурд, Танев) – 56:47    

В составе победителей забивали Янни Гурд, Джаред Макканн и Джейми Олексяк.

За «Айлендерс» отметились Пьер Энгвалль и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 24 броска. Нападающий Максим Цыплаков завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

«Сиэтл» продлил победную серию до четырёх матчей. «Айлендерс» потерпел третье поражение за послдение четыре матча.

В следующей игре «Сиэтл» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Айлендерс» проведёт матч с «Калгари Флэймз».

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