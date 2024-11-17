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«Айлендерс» с Сорокиным проиграли «Сиэтлу» в матче НХЛ, у Цыплакова «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей забивали Янни Гурд, Джаред Макканн и Джейми Олексяк.

За «Айлендерс» отметились Пьер Энгвалль и Брок Нельсон. Российский голкипер Илья Сорокин отразил 24 броска. Нападающий Максим Цыплаков завершил матч с коэффициентом полезности «-2».

«Сиэтл» продлил победную серию до четырёх матчей. «Айлендерс» потерпел третье поражение за послдение четыре матча.

В следующей игре «Сиэтл» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Айлендерс» проведёт матч с «Калгари Флэймз».

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