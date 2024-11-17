Скаут «Вашингтона» рассказал о влиянии на команду погони Овечкина за рекордом Гретцки

Скаут «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Пуло высказался о влиянии на команду погони российского нападающего команды Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Этот рекорд, на мой взгляд, мог бы отвлечь внимание «Кэпиталз», которые должны были лидировать в турнирной таблице, однако происходит как раз обратное.

Однако наше хорошее начало сезона в некоторой степени связано с погоней Овечкина (речь про рекорд Гретцки). Ребята полны энтузиазма. Когда он [Александр Овечкин] забивает, все счастливы… Овечкин сосредоточен. Он хочет побить рекорд, покорить его», — приводит слова Пуло издание Journal de Quebec.

Напомним, за 15 матчей нынешнего сезона у Овечкина 19 очков — 10 заброшенных шайб и девять результативных передач. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.

Овечкин поздравил владельца «Вашингтона» с 1000-й победой: