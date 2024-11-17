В «Вашингтоне» поделились историей об одном из первых интервью Овечкина в НХЛ

Скаут «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Пуло рассказал об одном из первых интервью российского нападающего команды Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он прибыл на интервью в своих дырявых джинсах. В то время ни один взрослый не носил такие штаны. У него была его широкая улыбка… без выступающих зубов. Я помню, он уже тогда был рок-звездой», — приводит слова Пуло издание Journal de Quebec.

Напомним, что в текущем сезоне Овечкин провёл 15 матчей, в которых набрал 19 очков: 10 заброшенных шайб и девять голевых передач. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, ему нужно ещё 31 шайба.

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