В «Вашингтоне» поделились историей об одном из первых интервью Овечкина в НХЛ

Скаут «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Пуло рассказал об одном из первых интервью российского нападающего команды Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
«Он прибыл на интервью в своих дырявых джинсах. В то время ни один взрослый не носил такие штаны. У него была его широкая улыбка… без выступающих зубов. Я помню, он уже тогда был рок-звездой», — приводит слова Пуло издание Journal de Quebec.
Напомним, что в текущем сезоне Овечкин провёл 15 матчей, в которых набрал 19 очков: 10 заброшенных шайб и девять голевых передач. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, ему нужно ещё 31 шайба.
Главные рекорды Александра Овечкина: