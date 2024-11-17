Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Динамо Москва. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Вашингтоне» поделились историей об одном из первых интервью Овечкина в НХЛ

В «Вашингтоне» поделились историей об одном из первых интервью Овечкина в НХЛ
Комментарии

Скаут «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Пуло рассказал об одном из первых интервью российского нападающего команды Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Он прибыл на интервью в своих дырявых джинсах. В то время ни один взрослый не носил такие штаны. У него была его широкая улыбка… без выступающих зубов. Я помню, он уже тогда был рок-звездой», — приводит слова Пуло издание Journal de Quebec.

Напомним, что в текущем сезоне Овечкин провёл 15 матчей, в которых набрал 19 очков: 10 заброшенных шайб и девять голевых передач. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, ему нужно ещё 31 шайба.

Материалы по теме
Скаут «Вашингтона» рассказал о влиянии на команду погони Овечкина за рекордом Гретцки

Главные рекорды Александра Овечкина:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android