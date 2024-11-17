Брашир: когда Овечкин решал ударить кого-то, этот человек не оставался на ногах

Бывший тафгай «Вашингтон Кэпиталз» Дональд Брашир высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Овечкин был физически мощным. Когда он злился и решал пойти ударить кого-то, этот человек не оставался на ногах. В такие моменты это вызывало уважение и облегчало задачу для тафгая команды», — приводит слова Брашира Le Journal de Montreal.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив 10 голов и 10 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на его счету 863 гола и 707 результативных передач в 1442 играх.

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