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Ассист и победный буллит Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Сан-Хосе», у Кросби — гол

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3 Б.

В составе победителей голами отличились Брайан Раст, Ессе Пульюярви и Сидни Кросби. На счету российского форварда Евгения Малкина голевая передача и победный буллит.

За гостей забивали Тайлер Тоффоли (дубль) и Микаэль Гранлунд. Российский нападающий Клим Костин завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Питтсбург» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 ноября. «Сан-Хосе» сыграет на домашнем льду с «Детройт Ред Уингз» 19 ноября.

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