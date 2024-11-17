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«Флорида» разгромила «Виннипег», нанеся ему 2-е поражение кряду. У Бобровского — шат-аут

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев в со счётом 5:0.

В составе победителей голами отличились Нейт Шмидт, Мэки Самоскевич, Эван Родригес, Александр Барков (1+2) и российский защитник Дмитрий Куликов. У Сэма Райнхарта — хет-трик из ассистов. На счету российского голкипера хозяев Сергея Бобровского шат-аут и 27 спасений.

Российский форвард гостей Владислав Наместников завершил встречу без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Флорида» и «Виннипег» вновь сыграют друг с другом. Игра пройдёт на льду «Виннипега» 20 ноября.

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