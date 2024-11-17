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Филадельфия Флайерз — Баффало Сэйбрз, результат матча 17 ноября 2024, счёт 5:2, регулярный чемпионат НХЛ

Четыре очка Мичкова и Замулы помогли «Филадельфии» победить «Баффало»
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В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась уверенной победой хозяев в со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Фёрстер (Ришар, Фараби) – 13:57 (pp)     2:0 Санхайм (Замула, Конечны) – 16:01     3:0 Замула (Ришар, Мичков) – 22:08     4:0 Конечны (Мичков, Санхайм) – 37:07     4:1 Далин (Так, Цукер) – 50:06 (pp)     4:2 Маклауд (Петерка, Далин) – 58:55     5:2 Конечны (Кутюрье) – 59:42    

В составе победителей голами отличились Тайсон Фёрстер, Трэвис Санхайм, Трэвис Конечны (2+1), а также российский защитник Егор Замула (1+1). У форварда Матвея Мичкова две результативные передачи в этой игре. На счету вратаря Ивана Федотова 23 спасения.

За гостей забивали Расмус Далин (1+1) и Райан Маклауд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Филадельфия» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Колорадо Эвеланш» 19 ноября. «Баффало» сыграет в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» 21 ноября.

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