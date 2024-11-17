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Тампа-Бэй Лайтнинг — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 17 ноября 2024, счёт 4:0, регулярный чемпионат НХЛ

«Тампа» победила «Нью-Джерси», Кучеров отдал два ассиста, у Василевского — шат-аут
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В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев в со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Гюнцель, Лиллеберг) – 14:27     2:0 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 40:39     3:0 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 47:40 (pp)     4:0 Чирелли (Хагель, Хедман) – 59:48    

В составе победителей голами отличились Ник Пол, Даррен Рэддиш, Виктор Хедман и Энтони Чирелли. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в этой встрече. На счету вратаря Андрея Василевского шат-аут и 29 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» встретится в гостях с командой «Питтсбург Пингвинз» 20 ноября. «Девилз» сыграют на домашнем льду с «Каролиной Харрикейнз» 22 ноября.

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