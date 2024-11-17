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«Тампа» победила «Нью-Джерси», Кучеров отдал два ассиста, у Василевского — шат-аут

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев в со счётом 4:0.

В составе победителей голами отличились Ник Пол, Даррен Рэддиш, Виктор Хедман и Энтони Чирелли. Российский форвард Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в этой встрече. На счету вратаря Андрея Василевского шат-аут и 29 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Тампа» встретится в гостях с командой «Питтсбург Пингвинз» 20 ноября. «Девилз» сыграют на домашнем льду с «Каролиной Харрикейнз» 22 ноября.

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