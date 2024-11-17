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Четыре очка Макдэвида и Драйзайтля не хватило «Эдмонтону» для победы над «Торонто»

В ночь с 16 на 17 ноября в канадском Торонто на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев в со счётом 4:3 ОТ.

В составе победителей голами отличились Бобби Макманн (дубль), Мэтт Нис и Митчелл Марнер.

За гостей голами отличились Адам Хенрик, Коннор Макдэвид (1+1) и Леон Драйзайтль (1+1). Российский форвард гостей Василий Подколзин завершил игру без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Торонто» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Вегас Голден Найтс» 21 ноября. «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 19 ноября.

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