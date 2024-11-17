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Торонто Мэйпл Лифс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 17 ноября 2024, счёт 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

Четыре очка Макдэвида и Драйзайтля не хватило «Эдмонтону» для победы над «Торонто»
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В ночь с 16 на 17 ноября в канадском Торонто на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев в со счётом 4:3 ОТ.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Янмарк, Браун) – 01:42     1:1 Макманн (Таварес, Марнер) – 03:53     1:2 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 21:51 (pp)     2:2 Нис – 53:08     3:2 Макманн (Экман-Ларссон) – 54:07     3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 58:31     4:3 Марнер – 60:40    

В составе победителей голами отличились Бобби Макманн (дубль), Мэтт Нис и Митчелл Марнер.

За гостей голами отличились Адам Хенрик, Коннор Макдэвид (1+1) и Леон Драйзайтль (1+1). Российский форвард гостей Василий Подколзин завершил игру без результативных действий.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Торонто» продолжит домашнюю серию и встретится с командой «Вегас Голден Найтс» 21 ноября. «Эдмонтон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 19 ноября.

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