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Миннесота Уайлд — Даллас Старз, результат матча 17 ноября 2024, счёт 1:2, регулярный чемпионат НХЛ

Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в игре с «Далласом». У Любушкина 2 ассиста
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В ночь с 16 на 17 ноября в американском Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Даллас Старз». Встреча закончилась минимальной победой гостей в со счётом 1:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Любушкин, Сегин) – 18:43     0:2 Марчмент (Стил, Любушкин) – 51:23     1:2 Капризов (Сперджен, Болди) – 54:10    

В составе победителей дубль оформил канадский форвард Мэйсон Марчмент. Две голевые передачи на него сделал российский защитник Илья Любушкин. Форвард Евгений Дадонов завершил встречу без результативных действий.

У хозяев единственную шайбу забросил нападающий Кирилл Капризов. Российские нападающие Яков Тренин и Марат Хуснутдинов голевыми действиями не отметились.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Миннесота» встретится в гостях с командой «Сент-Луис Блюз» 20 ноября. «Даллас» сыграет на домашнем льду с «Анахайм Дакс» 19 ноября.

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