Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

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В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3 Б. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его игроков.

Первой звездой был признан российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, в его активе в этом матче победный буллит и результативная передача.

Второй звездой стал канадский форвард «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли, отличившийся двумя заброшенными шайбами. Третья звезда — канадский защитник «Пингвинз» Оуэн Пикеринг, на счету которого ассист.

Напомним, в следующем матче «Питтсбург» встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 ноября. «Сан-Хосе» сыграет на домашнем льду с «Детройт Ред Уингз» 19 ноября.

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