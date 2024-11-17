Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3 Б. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его игроков.
Первой звездой был признан российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, в его активе в этом матче победный буллит и результативная передача.
Второй звездой стал канадский форвард «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли, отличившийся двумя заброшенными шайбами. Третья звезда — канадский защитник «Пингвинз» Оуэн Пикеринг, на счету которого ассист.
Напомним, в следующем матче «Питтсбург» встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 ноября. «Сан-Хосе» сыграет на домашнем льду с «Детройт Ред Уингз» 19 ноября.
Кросби хитом отправил на лёд Малкина на двусторонке «Питтсбурга»
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