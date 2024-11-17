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Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»

Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Сан-Хосе»
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В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча закончилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3 Б. После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его игроков.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Раст (Бантинг, Малкин) – 01:01     2:0 Пульюярви (О'Коннор, Pickering) – 06:34     3:0 Кросби (Карлссон, Бовиллье) – 24:19     3:1 Тоффоли (Смит) – 32:05 (pp)     3:2 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд) – 46:56     3:3 Тоффоли (Делландреа, Уолман) – 51:40     4:3 Малкин – 65:00    

Первой звездой был признан российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, в его активе в этом матче победный буллит и результативная передача.

Второй звездой стал канадский форвард «Сан-Хосе» Тайлер Тоффоли, отличившийся двумя заброшенными шайбами. Третья звезда — канадский защитник «Пингвинз» Оуэн Пикеринг, на счету которого ассист.

Напомним, в следующем матче «Питтсбург» встретится дома с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 20 ноября. «Сан-Хосе» сыграет на домашнем льду с «Детройт Ред Уингз» 19 ноября.

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