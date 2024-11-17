Кирилл Капризов укрепился на втором месте списка лучших бомбардиров сезона НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», укрепил свою позицию на второй строчке списка лучших бомбардиров текущего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Любушкин, Сегин) – 18:43 0:2 Марчмент (Стил, Любушкин) – 51:23 1:2 Капризов (Сперджен, Болди) – 54:10
В активе россиянина теперь 31 очко (11 заброшенных шайб и 20 результативных передач), он приблизился к лидирующему форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, в активе которого 33 очка (7+26), на третьей строчке идёт нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт, у него 28 очков (13+15).
Напомним, «Миннесота», несмотря на старания Капризова, уступила сегодня «Далласу» со счётом 1:2.
Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик
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