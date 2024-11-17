Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов укрепился на втором месте списка лучших бомбардиров сезона НХЛ

Кирилл Капризов укрепился на втором месте списка лучших бомбардиров сезона НХЛ
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», укрепил свою позицию на второй строчке списка лучших бомбардиров текущего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Любушкин, Сегин) – 18:43     0:2 Марчмент (Стил, Любушкин) – 51:23     1:2 Капризов (Сперджен, Болди) – 54:10    

В активе россиянина теперь 31 очко (11 заброшенных шайб и 20 результативных передач), он приблизился к лидирующему форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, в активе которого 33 очка (7+26), на третьей строчке идёт нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт, у него 28 очков (13+15).

Напомним, «Миннесота», несмотря на старания Капризова, уступила сегодня «Далласу» со счётом 1:2.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

Материалы по теме
Видео
Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в игре с «Далласом». У Любушкина 2 ассиста
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android