Кирилл Капризов укрепился на втором месте списка лучших бомбардиров сезона НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», укрепил свою позицию на второй строчке списка лучших бомбардиров текущего сезона.

В активе россиянина теперь 31 очко (11 заброшенных шайб и 20 результативных передач), он приблизился к лидирующему форварду «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону, в активе которого 33 очка (7+26), на третьей строчке идёт нападающий «Флориды Пантерз» Сэм Райнхарт, у него 28 очков (13+15).

Напомним, «Миннесота», несмотря на старания Капризова, уступила сегодня «Далласу» со счётом 1:2.

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик