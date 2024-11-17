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Капризов обогнал Овечкина и вышел на 1-е место в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян

Капризов обогнал Овечкина и вышел на 1-е место в списке снайперов сезона НХЛ среди россиян
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, отметившийся заброшенной шайбой в матче Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз», вышел на первое место списка снайперов текущего сезона среди россиян.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Любушкин, Сегин) – 18:43     0:2 Марчмент (Стил, Любушкин) – 51:23     1:2 Капризов (Сперджен, Болди) – 54:10    

Капризов забросил свою 11-ю шайбу в текущем сезоне регулярки, обойдя других российских форвардов: Александра Овечкина из «Вашингтона» (10 голов) и Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс» (10 голов). Теперь Кирилл делит первое место списка лучших российских снайперов с форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым, у которого те же 11 голов.

Следующим в списке идёт Павел Дорофеев из «Вегас Голден Найтс», забросивший 9 шайб.

Напомним, Капризов занимает второе место среди бомбардиров текущего сезона НХЛ, в его активе 31 очко (11+20). На первом месте идёт Натан Маккиннон из «Колорадо» — 33 очка (7+26).

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