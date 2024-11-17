«Этого не было». Торторелла высказался об игре Ивана Федотова в НХЛ

Рулевой «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла после победного матча с «Баффало Сэйбрз» (5:2) рассказал о прогрессе российского вратаря «лётчиков» Ивана Федотова.

«Я думаю, он определённо чувствует себя более комфортно. Иван конкурентоспособен. Он просто выглядит как игрок. Этого не было, когда он только начинал у нас. Федотов просто должен оставаться самим собой и продолжать играть», — сказал Торторелла после матча.

Напомним, в игре с «Баффало» Федотов совершил по ходу встречи 27 спасений. После окончания матча Иван был признан второй его звездой. Процент отражённых бросков россиянина в этой встрече составляет 92.

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