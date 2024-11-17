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«Этого не было». Торторелла высказался об игре Ивана Федотова в НХЛ

«Этого не было». Торторелла высказался об игре Ивана Федотова в НХЛ
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Рулевой «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла после победного матча с «Баффало Сэйбрз» (5:2) рассказал о прогрессе российского вратаря «лётчиков» Ивана Федотова.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Фёрстер (Ришар, Фараби) – 13:57 (pp)     2:0 Санхайм (Замула, Конечны) – 16:01     3:0 Замула (Ришар, Мичков) – 22:08     4:0 Конечны (Мичков, Санхайм) – 37:07     4:1 Далин (Так, Цукер) – 50:06 (pp)     4:2 Маклауд (Петерка, Далин) – 58:55     5:2 Конечны (Кутюрье) – 59:42    

«Я думаю, он определённо чувствует себя более комфортно. Иван конкурентоспособен. Он просто выглядит как игрок. Этого не было, когда он только начинал у нас. Федотов просто должен оставаться самим собой и продолжать играть», — сказал Торторелла после матча.

Напомним, в игре с «Баффало» Федотов совершил по ходу встречи 27 спасений. После окончания матча Иван был признан второй его звездой. Процент отражённых бросков россиянина в этой встрече составляет 92.

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