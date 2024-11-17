НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 ноября

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17 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский записал на свой счёт сухой матч.

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский записал на свой счёт сухой матч.

На данный момент не завершён один матч: