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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 ноября

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 17 ноября
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17 ноября в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Факса (Перунович, Торопченко) – 06:25     1:1 Фредерик (Меркулов, Макэвой) – 09:34     2:1 Фредерик (Лорей) – 12:12     2:2 Уокер (Факса, Торопченко) – 49:18     2:3 Шенн (Парэйко) – 62:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Гурд (Танев, Картье) – 08:10     1:1 Энгвалль (Пулок, Холовски) – 13:38     1:2 Нельсон (Добсон, Палмьери) – 44:49 (sh)     2:2 Макканн (Бураковски, Эванс) – 45:26     3:2 Олексяк (Гурд, Танев) – 56:47    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Мартинук (Стаал) – 08:00     2:0 Ахо (Нечас, Гостисбер) – 39:18 (pp)     3:0 Блейк (Свечников, Гостисбер) – 40:43 (pp)     4:0 Каррье (Стаал, Мартинук) – 55:06    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Мэтисон (Кофилд, Дак) – 04:59 (pp)     1:1 Фаббро (Веренски, Лабанк) – 27:40     2:1 Судзуки (Армиа, Джекай) – 35:49     3:1 Кондотта (Армиа) – 51:04     4:1 Эванс (Кофилд) – 52:52     5:1 Андерсон (Мэтисон, Хатсон) – 55:55    

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Санрайзе на стадионе «Амерант Банк Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Флорида Пантерз» принимала «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский записал на свой счёт сухой матч.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Самоскевич (Форслинг, Грир) – 14:59     2:0 Шмидт (Беннетт, Райнхарт) – 22:07     3:0 Родригес (Барков, Экблад) – 32:21     4:0 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 34:36 (sh)     5:0 Куликов (Барков, Райнхарт) – 43:23    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Хенрик (Янмарк, Браун) – 01:42     1:1 Макманн (Таварес, Марнер) – 03:53     1:2 Макдэвид (Хайман, Драйзайтль) – 21:51 (pp)     2:2 Нис – 53:08     3:2 Макманн (Экман-Ларссон) – 54:07     3:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 58:31     4:3 Марнер – 60:40    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Фёрстер (Ришар, Фараби) – 13:57 (pp)     2:0 Санхайм (Замула, Конечны) – 16:01     3:0 Замула (Ришар, Мичков) – 22:08     4:0 Конечны (Мичков, Санхайм) – 37:07     4:1 Далин (Так, Цукер) – 50:06 (pp)     4:2 Маклауд (Петерка, Далин) – 58:55     5:2 Конечны (Кутюрье) – 59:42    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Раст (Бантинг, Малкин) – 01:01     2:0 Пульюярви (О'Коннор, Pickering) – 06:34     3:0 Кросби (Карлссон, Бовиллье) – 24:19     3:1 Тоффоли (Смит) – 32:05 (pp)     3:2 Гранлунд (Зеттерлунд, Эклунд) – 46:56     3:3 Тоффоли (Делландреа, Уолман) – 51:40     4:3 Малкин – 65:00    

В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:0. Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский записал на свой счёт сухой матч.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Гюнцель, Лиллеберг) – 14:27     2:0 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 40:39     3:0 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 47:40 (pp)     4:0 Чирелли (Хагель, Хедман) – 59:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Андерсон (Дано, Мур) – 18:05     2:0 Жанно (Льюис, Хелениус) – 18:27     3:0 Кемпе (Фёгеле, Гавриков) – 40:15     3:1 Ларкин (Дебринкэт, Тарасенко) – 58:33     4:1 Кемпе (Копитар, Льюис) – 59:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
1 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Марчмент (Любушкин, Сегин) – 18:43     0:2 Марчмент (Стил, Любушкин) – 51:23     1:2 Капризов (Сперджен, Болди) – 54:10    

На данный момент не завершён один матч:

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев (Фолиньо, Аллан) – 06:50     1:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 24:56 (pp)     2:1 Бреннстрём (Шервуд, Дебраск) – 44:25     3:1 Миллер (Зутер) – 58:04     4:1 Блюгерс (Гарланд, Хайнен) – 58:56    
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