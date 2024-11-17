Бобровский — третий российский вратарь, добравшийся до отметки в 45 «сухих» матчей в НХЛ
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Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шат-аут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда принимала «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Самоскевич (Форслинг, Грир) – 14:59 2:0 Шмидт (Беннетт, Райнхарт) – 22:07 3:0 Родригес (Барков, Экблад) – 32:21 4:0 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 34:36 (sh) 5:0 Куликов (Барков, Райнхарт) – 43:23
Этот «сухой» матч стал для россиянина 45-м в карьере в НХЛ. Он стал третьим российским вратарём в истории, кому удалось добраться до этой отметки. На втором месте расположился Николай Хабибулин с 46 «сухарями». Первое место с 59 шат-аутами занимает Евгений Набоков.
В следующем матче «Флорида Пантерз» и «Виннипег» вновь сыграют друг с другом. Игра пройдёт на льду «Виннипега» 20 ноября.
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