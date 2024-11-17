Бобровский — третий российский вратарь, добравшийся до отметки в 45 «сухих» матчей в НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шат-аут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда принимала «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

Этот «сухой» матч стал для россиянина 45-м в карьере в НХЛ. Он стал третьим российским вратарём в истории, кому удалось добраться до этой отметки. На втором месте расположился Николай Хабибулин с 46 «сухарями». Первое место с 59 шат-аутами занимает Евгений Набоков.

В следующем матче «Флорида Пантерз» и «Виннипег» вновь сыграют друг с другом. Игра пройдёт на льду «Виннипега» 20 ноября.