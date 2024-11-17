Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский — третий российский вратарь, добравшийся до отметки в 45 «сухих» матчей в НХЛ

Бобровский — третий российский вратарь, добравшийся до отметки в 45 «сухих» матчей в НХЛ
Комментарии

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский оформил шат-аут в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором его команда принимала «Виннипег Джетс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 5:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Самоскевич (Форслинг, Грир) – 14:59     2:0 Шмидт (Беннетт, Райнхарт) – 22:07     3:0 Родригес (Барков, Экблад) – 32:21     4:0 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 34:36 (sh)     5:0 Куликов (Барков, Райнхарт) – 43:23    

Этот «сухой» матч стал для россиянина 45-м в карьере в НХЛ. Он стал третьим российским вратарём в истории, кому удалось добраться до этой отметки. На втором месте расположился Николай Хабибулин с 46 «сухарями». Первое место с 59 шат-аутами занимает Евгений Набоков.

В следующем матче «Флорида Пантерз» и «Виннипег» вновь сыграют друг с другом. Игра пройдёт на льду «Виннипега» 20 ноября.

Материалы по теме
Видео
«Флорида» разгромила «Виннипег», нанеся ему 2-е поражение кряду. У Бобровского — шат-аут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android