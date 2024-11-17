Гол Ильи Михеева в ворота «Ванкувера» не спас «Чикаго» от поражения в основное время
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В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Чикаго». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Михеев (Фолиньо, Аллан) – 06:50 1:1 Петтерссон (Миллер, Хьюз) – 24:56 (pp) 2:1 Бреннстрём (Шервуд, Дебраск) – 44:25 3:1 Миллер (Зутер) – 58:04 4:1 Блюгерс (Гарланд, Хайнен) – 58:56
Голом в ворота бывшего клуба отметился российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев. После пропущенной шайбы в первом периоде «Ванкувер» ответил четырьмя безответными голами. За «косаток» отличились Элиас Петтерссон, Эрик Бреннстрём, Джей Ти Миллер и Теодор Блюгерс.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Чикаго» потерпел второе поражение кряду. «Ванкувер» исправился перед домашними болельщиками за поражение в прошлом матче от «Айлендерс» (2:5). В следующем матче «Кэнакс» примут «Нэшвилл» на своей площадке.
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