Гол Ильи Михеева в ворота «Ванкувера» не спас «Чикаго» от поражения в основное время

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Чикаго». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:1.

Голом в ворота бывшего клуба отметился российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев. После пропущенной шайбы в первом периоде «Ванкувер» ответил четырьмя безответными голами. За «косаток» отличились Элиас Петтерссон, Эрик Бреннстрём, Джей Ти Миллер и Теодор Блюгерс.

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«Чикаго» потерпел второе поражение кряду. «Ванкувер» исправился перед домашними болельщиками за поражение в прошлом матче от «Айлендерс» (2:5). В следующем матче «Кэнакс» примут «Нэшвилл» на своей площадке.