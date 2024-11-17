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Автор гола «Филадельфии» вступился за Мичкова, прервав празднование

Автор гола «Филадельфии» вступился за Мичкова, прервав празднование
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В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Фёрстер (Ришар, Фараби) – 13:57 (pp)     2:0 Санхайм (Замула, Конечны) – 16:01     3:0 Замула (Ришар, Мичков) – 22:08     4:0 Конечны (Мичков, Санхайм) – 37:07     4:1 Далин (Так, Цукер) – 50:06 (pp)     4:2 Маклауд (Петерка, Далин) – 58:55     5:2 Конечны (Кутюрье) – 59:42    

В конце второго периода нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны забросил шайбу с великолепной передачи Матвея Мичкова. Сразу после гола защитник «Баффало» Закари Бенсон толкнул россиянина, на что Конечны немедленно отреагировал, прервав своё празднование гола и вступив в потасовку. По итогам эпизода судьи выписали обоюдное удаление за грубость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Матч «Ак Барс» – ЦСКА 17 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
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