Автор гола «Филадельфии» вступился за Мичкова, прервав празднование

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В ночь с 16 на 17 ноября в американском Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

В конце второго периода нападающий «Филадельфии» Трэвис Конечны забросил шайбу с великолепной передачи Матвея Мичкова. Сразу после гола защитник «Баффало» Закари Бенсон толкнул россиянина, на что Конечны немедленно отреагировал, прервав своё празднование гола и вступив в потасовку. По итогам эпизода судьи выписали обоюдное удаление за грубость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.