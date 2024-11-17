Сергей Бобровский оценил свой «сухой» матч с «Виннипегом»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал свой «сухой» матч с «Виннипегом» (5:0). Россиянин отразил все 27 бросков по воротам и был признан второй звездой встречи.

«Это была отличная победа над действительно хорошим соперником. Я думаю, ребята отлично поработали на пятачке передо мной. Мы провели солидный матч все 60 минут, все четыре пятёрки отлично сыграли. Было весело быть частью такой победы», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

Бобровский записал на свой счёт 45-й «сухой» матч в НХЛ и 12-й в составе «Пантерз». Сергей стал третьим россиянином, кому покорилась отметка в 45 шат-аутов в НХЛ.