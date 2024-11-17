Барков — о победе над «Виннипегом»: Бобровский держал нас в игре и делал потрясающие сейвы
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Капитан «Флориды» Александр Барков отметил игру голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского в матче с «Виннипегом» (5:0). Россиянин отразил все 27 бросков по воротам и оформил свой 45-й шат-аут в карьере в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Самоскевич (Форслинг, Грир) – 14:59 2:0 Шмидт (Беннетт, Райнхарт) – 22:07 3:0 Родригес (Барков, Экблад) – 32:21 4:0 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 34:36 (sh) 5:0 Куликов (Барков, Райнхарт) – 43:23
«Виннипег» отлично начал матч, недаром сейчас они первая команда в лиге. Они показали нам это в первом периоде. Но мы сдержали их натиск. Бобровский сделал несколько невероятных сейвов и удержал нас в игре. Затем мы взяли инициативу во втором периоде и довели матч до победы», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.
Сергей Бобровский стал третьим россиянином, кому покорилась отметка в 45 шат-аутов в НХЛ.
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