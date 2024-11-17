Барков — о победе над «Виннипегом»: Бобровский держал нас в игре и делал потрясающие сейвы

Капитан «Флориды» Александр Барков отметил игру голкипера «Пантерз» Сергея Бобровского в матче с «Виннипегом» (5:0). Россиянин отразил все 27 бросков по воротам и оформил свой 45-й шат-аут в карьере в НХЛ.

«Виннипег» отлично начал матч, недаром сейчас они первая команда в лиге. Они показали нам это в первом периоде. Но мы сдержали их натиск. Бобровский сделал несколько невероятных сейвов и удержал нас в игре. Затем мы взяли инициативу во втором периоде и довели матч до победы», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

Сергей Бобровский стал третьим россиянином, кому покорилась отметка в 45 шат-аутов в НХЛ.