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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил золотую клюшку в честь своего рекорда в НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил золотую клюшку в честь своего рекорда в НХЛ
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Перед домашним матчем «Тампа-Бэй» с «Нью-Джерси» (4:0) прошла торжественная церемония, посвящённая рекорду российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского. В предыдущем матче с «Виннипегом» (4:1) Василевский одержал свою 300-ю победу в НХЛ и сделал это быстрее всех в истории лиги.

На медиакубе Василевский получил поздравления от своего брата — защитника «Салавата Юлаева» Алексея Василевского — и отца Андрея. Также россиянина поздравили бывшие партнёры по команде, среди которых оказались Владислав Наместников, Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос. Василевскому вручили золотую клюшку в честь рекорда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в прошедшем матче с «Нью-Джерси» (4:0) Василевский оформил свой 36-й шат-аут в НХЛ и стал лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Гюнцель, Лиллеберг) – 14:27     2:0 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 40:39     3:0 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 47:40 (pp)     4:0 Чирелли (Хагель, Хедман) – 59:48    
Матч «Ак Барс» – ЦСКА 17 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».
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