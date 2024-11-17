Голкипер «Тампы» Андрей Василевский получил золотую клюшку в честь своего рекорда в НХЛ

Перед домашним матчем «Тампа-Бэй» с «Нью-Джерси» (4:0) прошла торжественная церемония, посвящённая рекорду российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского. В предыдущем матче с «Виннипегом» (4:1) Василевский одержал свою 300-ю победу в НХЛ и сделал это быстрее всех в истории лиги.

На медиакубе Василевский получил поздравления от своего брата — защитника «Салавата Юлаева» Алексея Василевского — и отца Андрея. Также россиянина поздравили бывшие партнёры по команде, среди которых оказались Владислав Наместников, Михаил Сергачёв и Стивен Стэмкос. Василевскому вручили золотую клюшку в честь рекорда.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что в прошедшем матче с «Нью-Джерси» (4:0) Василевский оформил свой 36-й шат-аут в НХЛ и стал лучшим хоккеистом прошедшего игрового дня.