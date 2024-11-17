Василевский и Бобровский попали в тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня в НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги по итогам прошедшего игрового дня определила тройку лучших хоккеистов. Все трое оказались вратарями, двое из которых россияне.

Первой звездой игрового дня признан голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Вратарь отразил все 29 бросков в матче с «Нью-Джерси». Для россиянина этот шат-аут стал 36-м в карьере в НХЛ.

Третья звезда игрового дня — российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Голкипер отразил 27 бросков и записал на свой счёт 45-й «сухой» матч в НХЛ во встрече с лучшей командой лиги «Виннипегом» (5:0).

Второй звездой игрового дня признан вратарь «Каролины» Спенсер Мартин. Голкипер оформил свой первый шат-аут в НХЛ в матче с «Оттавой» (4:0).