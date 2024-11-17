Василевский и Бобровский попали в тройку лучших хоккеистов прошедшего игрового дня в НХЛ
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги по итогам прошедшего игрового дня определила тройку лучших хоккеистов. Все трое оказались вратарями, двое из которых россияне.
Первой звездой игрового дня признан голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Вратарь отразил все 29 бросков в матче с «Нью-Джерси». Для россиянина этот шат-аут стал 36-м в карьере в НХЛ.
Третья звезда игрового дня — российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Голкипер отразил 27 бросков и записал на свой счёт 45-й «сухой» матч в НХЛ во встрече с лучшей командой лиги «Виннипегом» (5:0).
Второй звездой игрового дня признан вратарь «Каролины» Спенсер Мартин. Голкипер оформил свой первый шат-аут в НХЛ в матче с «Оттавой» (4:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Самоскевич (Форслинг, Грир) – 14:59 2:0 Шмидт (Беннетт, Райнхарт) – 22:07 3:0 Родригес (Барков, Экблад) – 32:21 4:0 Барков (Райнхарт, Форслинг) – 34:36 (sh) 5:0 Куликов (Барков, Райнхарт) – 43:23
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Гюнцель, Лиллеберг) – 14:27 2:0 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 40:39 3:0 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 47:40 (pp) 4:0 Чирелли (Хагель, Хедман) – 59:48
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