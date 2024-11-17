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«Слишком много подарков». Василевский оценил торжественную церемонию в свою честь

«Слишком много подарков». Василевский оценил торжественную церемонию в свою честь
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Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский оценил торжественную церемонию в честь его 300-й победы в НХЛ. Торжество прошло перед матчем с «Нью-Джерси» (4:0), в котором российский голкипер оформил свой 36-й шат-аут в НХЛ. Россиянин получил в подарок золотую клюшку.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Пол (Гюнцель, Лиллеберг) – 14:27     2:0 Рэддиш (Кучеров, Чирелли) – 40:39     3:0 Хедман (Кучеров, Гюнцель) – 47:40 (pp)     4:0 Чирелли (Хагель, Хедман) – 59:48    

«Это огромная честь. Для меня большая честь принять участие в такой ​​замечательной церемонии. Я думаю, что сегодня ребята играли хорошо. Разумеется, команда сделала мне пару подарков перед игрой, самым главным подарком было то, что они отлично играли передо мной. Сегодня я получил слишком много подарков», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.

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