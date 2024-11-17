«Слишком много подарков». Василевский оценил торжественную церемонию в свою честь

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский оценил торжественную церемонию в честь его 300-й победы в НХЛ. Торжество прошло перед матчем с «Нью-Джерси» (4:0), в котором российский голкипер оформил свой 36-й шат-аут в НХЛ. Россиянин получил в подарок золотую клюшку.

«Это огромная честь. Для меня большая честь принять участие в такой ​​замечательной церемонии. Я думаю, что сегодня ребята играли хорошо. Разумеется, команда сделала мне пару подарков перед игрой, самым главным подарком было то, что они отлично играли передо мной. Сегодня я получил слишком много подарков», — цитирует Василевского пресс-служба клуба.