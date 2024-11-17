«Трактор» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 17 ноября, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Трактором» и московским «Динамо». Встреча начнётся в 14:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В первом матче, прошедшем в Москве 3 октября, победу одержали челябинцы со счётом 4:1.
Напомним, команды встречались между собой во втором раунде плей-офф прошлого сезона. Тогда в серии из четырёх матчей победу одержал «Трактор». В текущем сезоне «Динамо» на данный момент расположилось на четвёртом месте Западной конференции, «Трактор» возглавляет Восток КХЛ.