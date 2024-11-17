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Роман Ротенберг поздравил Андрея Василевского с юбилейной 300-й победой в НХЛ

Роман Ротенберг поздравил Андрея Василевского с юбилейной 300-й победой в НХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского с юбилейной 300-й победой в НХЛ. Голкипер установил рекорд среди вратарей НХЛ по скорости достижения 300 побед в лиге. Перед матчем с «Нью-Джерси» (4:0) состоялась торжественная церемония, на которой россиянину подарили золотую клюшку.

«Поздравляю Андрея с юбилейной 300-й победой. Всё только начинается!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Отметим, что Василевский стал четвёртым вратарём из России, одержавшим 300 побед в НХЛ. Ранее это делали Сергей Бобровский (405), Евгений Набоков (353) и Николай Хабибулин (333).

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