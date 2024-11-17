Скаут «Кэпиталз» рассказал о выборе клуба между Овечкиным и Малкиным на драфте НХЛ — 2004

Скаут «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Пуло рассказал о выборе Александра Овечкина под общим первым номером на драфте НХЛ — 2004. Под вторым номером «Питтсбургом» был выбран ещё один российский нападающий, Евгений Малкин.

«Один или другой, скажем так, мы бы не ошиблись (смеётся). Малкин был плеймейкером с золотыми руками. Он был большим парнем. Но для нас решение выбрать Овечкина было единогласным. Мы давно взяли его на карандаш, все ждали его с 14 лет», — приводит слова Пуло издание Journal de Quebec.

Овечкин дебютировал в НХЛ в 2005 году и стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» в 2018 году. Всего за столичный клуб россиянин провёл 1442 матча в регулярных чемпионатах и набрал 1570 (863+707) очков. До рекорда Уэйна Гретцки по голам Овечкину осталось забросить 31 шайбу.