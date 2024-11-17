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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
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Ак Барс — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 17 ноября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Ак Барс» – ЦСКА 17 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» вместе с шоу «Хороший хоккей».

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне казанский «Ак Барс» выиграл оба матча у московских армейцев. В этом сезоне оба клуба значительно обновили составы и сменили тренерские штабы.

В текущем сезоне ЦСКА провёл 24 матча и на данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Казанский «Ак Барс» после 24 матчей занимает третье место на Востоке КХЛ.

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