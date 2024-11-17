«Ак Барс» — ЦСКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 17 ноября, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и ЦСКА. Встреча начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча между командами из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне казанский «Ак Барс» выиграл оба матча у московских армейцев. В этом сезоне оба клуба значительно обновили составы и сменили тренерские штабы.

В текущем сезоне ЦСКА провёл 24 матча и на данный момент занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Казанский «Ак Барс» после 24 матчей занимает третье место на Востоке КХЛ.