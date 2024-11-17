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Жлобинский «Металлург» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина

Жлобинский «Металлург» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина
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Жлобинский «Металлург» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Богданом Потехиным, сообщает пресс-служба клуба. В ближайшее время 32-летний хоккеист присоединится к команде.

Нападающий имеет богатый опыт выступления в КХЛ. В разные годы он играл за «Витязь», «Амур» и «Металлург», с которым дважды становился обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016 годы).

Нынешний сезон Потехин начинал в «Тамбове». Сыграл за команду 14 матчей в ВХЛ и набрал 12 очков — забросил пять шайб и отдал семь результативных передач. Всего в КХЛ Потехин провёл 457 матчей, в которых набрал 85 очков — забил 41 гол и отдал 44 результативные передачи.

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Источник: обладатель Кубка Гагарина покинул красноярский «Сокол» после уличения в краже
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