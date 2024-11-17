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Сергей Светлов рассказал, как влияют на хоккеистов «Лады» задержки по зарплате

Сергей Светлов рассказал, как влияют на хоккеистов «Лады» задержки по зарплате
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Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов рассказал, как влияют на хоккеистов «Лады» задержки по зарплате. Напомним, тольяттинский клуб уже покинул главный тренер Олег Браташ.

«Тут тонкий момент, в своё время сталкивался с ним, работая в дальневосточных клубах. Если у команды начинаются проблемы с финансами или перелётами, то в первое время они могут, наоборот, мобилизовать команду и даже улучшить результат. Но вдлинную внехоккейные проблемы всегда негативно влияют на команду, на количество набранных очков.

Видимо, сейчас «Лада» находится на первом этапе. Очень важно, чтобы этим этапом всё ограничилось – и внехоккейные моменты ушли. «Лада» – системообразующий клуб для всего региона, одного из крупнейших в стране. Так что хоккейный Тольятти с его постоянными аншлагами заслужил внимательное отношение, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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