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«Судьи тоже живые люди». Плющев оценил курьёзную победную шайбу «Локомотива»

«Судьи тоже живые люди». Плющев оценил курьёзную победную шайбу «Локомотива»
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о решающем голе в матче «Торпедо» — «Локомотив» (0:1). В этом моменте шайба попала в судью, после чего отскочила на пятачок к нападающему железнодорожников Даниилу Буту, который перевёл её в ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Бут (Фрейз) – 32:31 (5x5)    

«Судья находится на площадке, он является частью игровой ситуации. В том моменте борьба шла за воротами, арбитр следил за тем, чтобы не было нарушений правил. Увернуться от шайбы у него возможности не было. Никаких поводов для остановки матча или удаления хоккеиста, нанёсшего бросок, там тоже нет.

Критика Ларионова в адрес арбитров? Это всё эмоции после поражения. Уверен, что объективно он и сам понимает, что здесь вины арбитра нет. Наверняка и сам судья сейчас переживает, что стал сопричастным голевому эпизоду, хоть и было это неумышленно. Тем более счёт 0:0, а шайба оказалась решающей. Судьи ведь тоже живые люди!» — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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