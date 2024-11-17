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Экс-вратарь НХЛ: уже с первой тренировки было видно, насколько хорош Андрей Василевский

Экс-вратарь НХЛ: уже с первой тренировки было видно, насколько хорош Андрей Василевский
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Бывший вратарь НХЛ Бен Бишоп рассказал, что быстро понял, что голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский станет одним из лучших в лиге. Американский голкипер был основным вратарём «Тампа-Бэй», когда Василевский в 2014 году пополнил состав клуба. Голкиперы выступали вместе за «Лайтнинг» до 2017 года.

«В то время я уже немного играл в НХЛ и видел много хороших вратарей. А потом я впервые увидел, как тренируется Васи. Я никогда этого не забуду. Я подумал: «Ух ты!» Я никогда ничего подобного не видел». Уже с первой тренировки было видно, насколько он хорош.

Он не был высокомерным парнем. Он хотел стать лучше в молодом возрасте и доверял мне в том, что касается обучения игре с шайбой, всегда задавал вопросы и всегда старался стать лучше. Этот парень невероятен, но в то же время он действительно хочет стать лучше, хотя он уже и так хорош.

Это просто показывает, почему он войдёт в историю как один из лучших вратарей в НХЛ. Время и усилия, которые он вкладывает в своё развитие, и его трудовая этика — вот почему он один из лучших. Люди не видят, как усердно этот парень работает вне льда. Этот парень — один из самых трудолюбивых хоккеистов, которых я когда-либо видел, и самый преданный своему делу, и я уже видел это с того момента, как ему исполнился 21 год», — цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ.

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