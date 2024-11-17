Бывший главный тренер сборной России оценил возможное вступление тульского АКМ в КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил возможное вступление тульского АКМ в КХЛ. Напомним, ранее о такой вероятности сообщалось в СМИ.

«У КХЛ есть регламент, которого якобы все придерживаются. Если речь идёт о том, чтобы уравнять количество команд, то, пожалуй, АКМ нужен. Но вопрос — будет ли эта команда конкурентоспособной? Если это будет клуб, заранее претендующий на статус аутсайдера, то в лиге такие уже есть.

Уже в сентябре определись восьмёрки в обоих конференциях, разве что на Востоке сейчас есть ещё вопросы по «Авангарду». Нам обещали интересный сезон, а получается пока он очень весёлым. Честно говоря, я плохо представляю, что Тула сможет выставить боеспособную команду для КХЛ. У нас в целом сейчас не хватает ребят, которые соответствовали бы высокому уровню», – приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Отметим, что в прошлом сезоне АКМ впервые дошёл до финала Кубка Петрова, где проиграл альметьевскому «Нефтянику». В текущем сезоне ВХЛ АКМ располагается на 13-й строчке в сводной турнирной таблице, набрав 32 очка после 24 встреч.