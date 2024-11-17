«Стоял рядом и смеялся». Бен Бишоп рассказал, как Андрей Василевский подшутил над ним

Бывший вратарь НХЛ Бен Бишоп рассказал, как российский голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский однажды подшутил над ним. Американский голкипер был основным вратарём «Тампа-Бэй», когда Василевский в 2014 году пополнил состав клуба. Голкиперы выступали вместе за «Лайтнинг» до 2017 года.

«Он был новичком в первый год, когда мы познакомились, а потом он внезапно склеил все мои вещи. Я зашёл в раздевалку, и все мои вещи были склеены в клубок из скотча, а он просто стоял рядом со мной и смеялся. Этот парень — шутник, он забавный и беззаботный, хотя он один из самых конкурентоспособных людей, которых вы встретите», — цитирует Бишопа официальный сайт НХЛ.

Бишоп рассказал, что Василевский иногда притворялся, что плохо говорит по-английски, хотя прекрасно владел языком.