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Серавалли рассказал, почему Кирилл Капризов может стать лучшим снайпером сезона в НХЛ

Серавалли рассказал, почему Кирилл Капризов может стать лучшим снайпером сезона в НХЛ
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Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли считает, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов по итогам сезона может стать обладателем «Морис Ришар Трофи» — награды, ежегодно вручаемой лучшему снайперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Кирилл Капризов играет просто потрясающе в этом сезоне и доказал, что может стабильно забивать голы. Он забил 47 голов в своём первом полном сезоне в лиге, затем 40 и 46 голов. У него есть способности и потенциал стать лучшим снайпером сезона, и он стал получать больше поддержки от форвардов «Уайлд». После пары более скромных сезонов по его меркам за последние два года, я думаю, он всё ещё только начинает свой путь в НХЛ. Я думаю, что у него больше всего потенциала, чем у кого-либо в списке снайперов лиги, за исключением Микко Рантанена, чтобы забрать «Морис Ришар», — цитирует Серавалли Daily Faceoff.

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