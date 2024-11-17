Нападающий Александр Хохлачёв близок к переходу в «Сочи»

Хоккейное агентство Winners, представляющее интересы нападающего Александра Хохлачёва, сообщило, что форвард близок к переходу в «Сочи». Переговоры с сочинским клубом находятся на стадии завершения. Ранее Хохлачёв расторг контракт с «Амуром», за который выступал с прошлого сезона.

«В ближайшее время нападающий Александр Хохлачёв пополнит состав «Сочи». Мы находимся в завершающей стадии переговоров по контракту», — гласит сообщение в официальном телеграм-канале агентства.

Хохлачёв перешёл в «Амур» перед началом сезона-2023/2024 из «Спартака». За два сезона он провёл в «Амуре» 81 матч и набрал 27 (9+18) очков.