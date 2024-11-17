Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Александр Хохлачёв близок к переходу в «Сочи»

Нападающий Александр Хохлачёв близок к переходу в «Сочи»
Комментарии

Хоккейное агентство Winners, представляющее интересы нападающего Александра Хохлачёва, сообщило, что форвард близок к переходу в «Сочи». Переговоры с сочинским клубом находятся на стадии завершения. Ранее Хохлачёв расторг контракт с «Амуром», за который выступал с прошлого сезона.

«В ближайшее время нападающий Александр Хохлачёв пополнит состав «Сочи». Мы находимся в завершающей стадии переговоров по контракту», — гласит сообщение в официальном телеграм-канале агентства.

Хохлачёв перешёл в «Амур» перед началом сезона-2023/2024 из «Спартака». За два сезона он провёл в «Амуре» 81 матч и набрал 27 (9+18) очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Хохлачёва отреагировал на расторжение контракта игрока с «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android