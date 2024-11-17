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«Динамо» М вырвало победу у «Трактора» в серии буллитов. Миска совершил 48 сейвов

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа и Артём Михеев, оформивший дубль. За «Трактор» забили Максим Шабанов, оформивший дубль, и Михаил Котляревский.

Обе команды выиграли две предыдущие встречи со своими соперниками.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 26 матчей. «Трактор» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 39 очков после 26 игр.