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Трактор — московское Динамо, результат матча 17 ноября 2024 года, счет 3:4 Б, КХЛ 2024-2025

«Динамо» М вырвало победу у «Трактора» в серии буллитов. Миска совершил 48 сейвов
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались московское «Динамо» и челябинский «Трактор». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Динамо» одержало победу со счётом 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0) в серии буллитов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Швец-Роговой) – 11:43 (4x4)     0:2 Михеев (Комтуа, Готовец) – 15:20 (5x5)     1:2 Шабанов – 28:14 (5x5)     1:3 Михеев (Комтуа) – 35:04 (5x5)     2:3 Котляревский (Жарков) – 55:32 (5x5)     3:3 Шабанов – 56:59 (5x5)     3:4 Пакетт – 65:00    

В составе «Динамо» заброшенными шайбами отметились Макс Комтуа и Артём Михеев, оформивший дубль. За «Трактор» забили Максим Шабанов, оформивший дубль, и Михаил Котляревский.

Обе команды выиграли две предыдущие встречи со своими соперниками.

«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очка за 26 матчей. «Трактор» располагается на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 39 очков после 26 игр.

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