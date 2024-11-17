«Уделяют много внимания обороне». Экс-форвард СКА — о петербургской команде

Экс-форвард СКА Василий Каменев прокомментировал изменения в стиле игры команды из Санкт-Петербурга.

— Я вижу, что команда старается играть на результат, уделяет много внимания обороне. С этим связана такая результативность. Но всё равно СКА больше всех забил в чемпионате. Как говорит Роман Ротенберг: смотрите на статистику. Сейчас был сложный выезд, сильные соперники. Тем не менее в матче с «Ак Барсом» проявили характер, отыгрались с 0:2.

— Пропустил СКА в этих матчах тоже мало.

— Потому что перестроили систему игры, решили сместить акцент на оборону, нападающие больше думали о ней, а потом уже о том, как забить, — приводит слова Каменева «РБ Спорт».