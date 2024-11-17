Мичков — 4-й в НХЛ за последние 20 лет, набравший очки в 4+ играх в возрасте до 20 лет
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Российский хоккеист Матвей Мичков стал четвёртым в НХЛ игроком за последние 20 лет, который набрал очки в четырёх и более матчах и при этом ещё не достиг возраста 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 ноября 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Фёрстер (Ришар, Фараби) – 13:57 (pp) 2:0 Санхайм (Замула, Конечны) – 16:01 3:0 Замула (Ришар, Мичков) – 22:08 4:0 Конечны (Мичков, Санхайм) – 37:07 4:1 Далин (Так, Цукер) – 50:06 (pp) 4:2 Маклауд (Петерка, Далин) – 58:55 5:2 Конечны (Кутюрье) – 59:42
17 ноября «Филадельфия» обыграла «Баффало» (5:2), у Мичкова — ассистентский дубль в этой встрече.
Напомним, на данный момент Мичкову 19 лет, он подписал с «Филадельфией Флайерз» контракт новичка на три года. У него 15 очков за 16 матчей в составе основной команды. Он забил шесть голов и сделал девять результативных передач.
Дважды Мичков пропустил матчи по решению главного тренера Джона Тортореллы.
Прошлый сезон хоккеист провёл в «Сочи».
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