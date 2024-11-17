Мичков — 4-й в НХЛ за последние 20 лет, набравший очки в 4+ играх в возрасте до 20 лет

Российский хоккеист Матвей Мичков стал четвёртым в НХЛ игроком за последние 20 лет, который набрал очки в четырёх и более матчах и при этом ещё не достиг возраста 20 лет. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

17 ноября «Филадельфия» обыграла «Баффало» (5:2), у Мичкова — ассистентский дубль в этой встрече.

Напомним, на данный момент Мичкову 19 лет, он подписал с «Филадельфией Флайерз» контракт новичка на три года. У него 15 очков за 16 матчей в составе основной команды. Он забил шесть голов и сделал девять результативных передач.

Дважды Мичков пропустил матчи по решению главного тренера Джона Тортореллы.

Прошлый сезон хоккеист провёл в «Сочи».