Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Форвард «Северстали» Аймурзин прокомментировал информацию об интересе «Эдмонтона» к нему

Форвард «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал информацию об интересе «Эдмонтон Ойлерз», которая появилась в СМИ.

— Как на вас повлияла информация об интересе «Эдмонтона»?

— Не знаю, сам увидел в телеграме. Стараюсь не обращать на это внимания. Идёт сезон, и внешние факторы не должны влиять на хоккеиста. Просто выходишь и играешь, — приводит слова Аймурзина Legalbet.

Этой информацией поделился двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов на своих страницах в соцсетях, однако данные не были подтверждены.

Напомним, 22-летний хоккеист в текущем сезоне набрал 20 очков в 24 матчах. Он забросил 12 шайб и сделал восемь результативных передач.

Контракт с череповецкой командой у нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025.