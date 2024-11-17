Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Северстали» Аймурзин прокомментировал информацию об интересе «Эдмонтона» к нему

Форвард «Северстали» Аймурзин прокомментировал информацию об интересе «Эдмонтона» к нему
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Северстали» Данил Аймурзин прокомментировал информацию об интересе «Эдмонтон Ойлерз», которая появилась в СМИ.

— Как на вас повлияла информация об интересе «Эдмонтона»?
— Не знаю, сам увидел в телеграме. Стараюсь не обращать на это внимания. Идёт сезон, и внешние факторы не должны влиять на хоккеиста. Просто выходишь и играешь, — приводит слова Аймурзина Legalbet.

Этой информацией поделился двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов на своих страницах в соцсетях, однако данные не были подтверждены.

Напомним, 22-летний хоккеист в текущем сезоне набрал 20 очков в 24 матчах. Он забросил 12 шайб и сделал восемь результативных передач.

Контракт с череповецкой командой у нападающего рассчитан до конца сезона-2024/2025.

Материалы по теме
«Авангард» устроил трансферный бум в КХЛ! Что всё это значит?
«Авангард» устроил трансферный бум в КХЛ! Что всё это значит?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android