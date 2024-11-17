«Готов показать мастер-класс». Игрок «Спартака» — о сотрудничестве КХЛ и «Црвены Звезды»

Хоккеист «Спартака» Даниэль Усманов заявил, что готов показать мастер-класс в Сербии, если его позовут.

«Если в межсезонье позовут в Сербию, я готов приехать и показать мастер-класс, потренироваться. Если пригласят, то почему нет?» — приводит слова Усманова Legalbet.

Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и сербский хоккейный клуб «Црвена Звезда» подписали Меморандум о сотрудничестве с целью передачи опыта, проведения совместных соревнований и спортивных мероприятий между клубами Сербии и клубами КХЛ.

Президент лиги Алексей Морозов не исключил возможности увидеть «Црвену Звезду» среди клубов КХЛ в будущем.