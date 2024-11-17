«На нас настраиваются как на лидеров». Защитник «Трактора» — о поражении от «Динамо»

Защитник «Трактора» Илья Николаев прокомментировал поражение от «Динамо» со счётом 3:4 в серии буллитов.

— «Трактор» сегодня был лучше соперника, но до последних минут счёт был не самым приятным. Почему так получилось?

— Не могли реализовать свои моменты. В принципе, хорошо играли у них в зоне, перебросали, но сегодня тяжело давались нам голы.

— Есть какой-то рецепт, когда «не идёт»? Как это можно переломить по ходу матча?

— Если не можем забить через передачу, то, значит, надо всё ориентировать на ворота. Где-то запихать шайбу, лёжа, с подставления, постоянно должен быть трафик, когда не заходят голы. Только через работу.

— Первое место Востока — скорее груз ответственности или это всё-таки придаёт положительных эмоций?

— Мы сильно не делаем на этом акцент, просто понимаем, что соперник на каждую игру настраивается на нас как на лидеров, и мы тоже готовы на каждую игру на 100%.

— ЦСКА у «Трактора» будет следующим соперником. Пару слов об этой команде и подготовке в ближайшие дни.

— Хорошая, системная команда. Соберёмся, нам покажут видео, скажут, как они играют, как против них нам правильно выступить.

— Сегодня мы увидели красивый дубль Максима Шабанова, в чём его феномен?

— Максим всегда делает всё красиво, — сказал Николаев в интервью «Чемпионату».