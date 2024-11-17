«Барыс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ с девятью голами

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Барыс» одержал победу со счётом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Данил Мокрушев, Данил Авершин, Тимур Хафизов. За «Барыс» забили Алихан Омирбеков, Кирилл Савицкий, оформивший дубль, Никита Сетдиков, Кирилл Панюков, Антон Бурдасов.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 26 матчей. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 18 очков после 27 игр.