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Сочи — Барыс, результат матча 17 ноября 2024, счет 3:6, КХЛ 2024-2025

«Барыс» обыграл «Сочи» в матче КХЛ с девятью голами
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Сочи» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Большой» в Сочи. «Барыс» одержал победу со счётом 6:3 (2:1, 2:2, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 6
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Асетов) – 14:46 (5x5)     0:2 Савицкий (Муратов) – 15:12 (5x5)     1:2 Мокрушев (Сероух, Чебыкин) – 16:43 (5x4)     1:3 Сетдиков (Панюков, Бурдасов) – 24:38 (5x4)     2:3 Авершин (Федотов) – 29:12 (5x5)     3:3 Хафизов (Федотов, Мокрушев) – 32:00 (5x5)     3:4 Панюков (Омирбеков, Бекетаев) – 36:11 (5x5)     3:5 Бурдасов (Сетдиков, Бутенко) – 50:24 (5x5)     3:6 Савицкий (Муратов) – 51:41 (5x5)    

В составе «Сочи» заброшенными шайбами отметились Данил Мокрушев, Данил Авершин, Тимур Хафизов. За «Барыс» забили Алихан Омирбеков, Кирилл Савицкий, оформивший дубль, Никита Сетдиков, Кирилл Панюков, Антон Бурдасов.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 22 очка за 26 матчей. «Барыс» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 18 очков после 27 игр.

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