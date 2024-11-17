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Ак Барс — ЦСКА. Прямая трансляция
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16:15 Мск
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Ак Барс — ЦСКА, результата матча 17 ноября 2024, счет 0:3, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» всухую проиграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

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17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Провольнев, Окулов) – 36:25 (5x5)     0:2 Провольнев (Исхаков, Гурьянов) – 38:57 (5x5)     0:3 Абрамов (Ярош) – 46:32 (5x5)    

За ЦСКА забили Владислав Каменев и Владислав Провольнев, Виталий Абрамов.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очко за 25 матчей. «Ак Барс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 33 очка после 25 игр.

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