«Ак Барс» всухую проиграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. «Ак Барс» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

За ЦСКА забили Владислав Каменев и Владислав Провольнев, Виталий Абрамов.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 33 очко за 25 матчей. «Ак Барс» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 33 очка после 25 игр.