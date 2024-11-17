«Витязь» разгромил «Северсталь», забросив семь шайб в гостевом матче

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и подмосковный «Витязь». Команды играли в ледовом дворце в Череповце. «Витязь» одержал победу со счётом 7:1 (2:0, 3:1, 2:0).

В составе «Северстали» заброшенной шайбой отметился Данил Аймурзин. За «Витязь» забили Ярослав Бусыгин, Владислав Цицюра, Иван Чехович, оформивший дубль, Дмитрий Бучельников, Фредерик Готье, Станислав Яровой.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. «Северсталь» располагается там же на седьмой строчке, заработав 30 очков после 26 игр.