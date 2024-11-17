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Северсталь — Витязь. Прямая трансляция
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16:45 Мск
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Северсталь — Витязь, результат матча 17 ноября 2024, счет 1:7, КХЛ 2024-2025

«Витязь» разгромил «Северсталь», забросив семь шайб в гостевом матче
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались череповецкая «Северсталь» и подмосковный «Витязь». Команды играли в ледовом дворце в Череповце. «Витязь» одержал победу со счётом 7:1 (2:0, 3:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
1 : 7
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Барак, Бучельников) – 01:03 (5x5)     0:2 Цицюра (Готье, Бусыгин) – 02:57 (5x5)     0:3 Чехович (Воробьёв, Стюарт) – 23:54 (5x5)     0:4 Бучельников (Барак, Чехович) – 24:03 (5x5)     0:5 Чехович (Барак, Бучельников) – 29:25 (5x5)     1:5 Аймурзин (Подшивалов, Давыдов) – 36:44 (4x5)     1:6 Готье (Воробьёв) – 43:33 (5x5)     1:7 Яровой – 56:44 (5x5)    

В составе «Северстали» заброшенной шайбой отметился Данил Аймурзин. За «Витязь» забили Ярослав Бусыгин, Владислав Цицюра, Иван Чехович, оформивший дубль, Дмитрий Бучельников, Фредерик Готье, Станислав Яровой.

«Витязь» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 27 очков за 28 матчей. «Северсталь» располагается там же на седьмой строчке, заработав 30 очков после 26 игр.

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