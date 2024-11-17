«Куньлунь» одержал сухую победу над минским «Динамо», прервав серию из четырёх поражений
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Кэмпбелл (Фу) – 38:38 (5x5) 2:0 Юрчо (Граовац, О'Реган) – 41:29 (5x4) 3:0 Граовац (Фу, Челиос) – 57:47 (en)
За «Куньлунь» забили Томаш Юрчо и Колин Кэмпбелл, Тайлер Граовац. Ранее пекинская команда потерпела поражение в четырёх встречах подряд — в двух домашних и в двух гостевых.
«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 27 матчей. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 21 очко после 28 игр.
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