«Куньлунь» одержал сухую победу над минским «Динамо», прервав серию из четырёх поражений

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

За «Куньлунь» забили Томаш Юрчо и Колин Кэмпбелл, Тайлер Граовац. Ранее пекинская команда потерпела поражение в четырёх встречах подряд — в двух домашних и в двух гостевых.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 27 матчей. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 21 очко после 28 игр.