Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куньлунь Ред Стар — минское Динамо, результат матча 17 ноября 2024, счет 3:0, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» одержал сухую победу над минским «Динамо», прервав серию из четырёх поражений
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались пекинский «Куньлунь» и минское «Динамо». Команды играли на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. «Куньлунь» одержал победу со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 0
Динамо Мн
Минск
1:0 Кэмпбелл (Фу) – 38:38 (5x5)     2:0 Юрчо (Граовац, О'Реган) – 41:29 (5x4)     3:0 Граовац (Фу, Челиос) – 57:47 (en)    

За «Куньлунь» забили Томаш Юрчо и Колин Кэмпбелл, Тайлер Граовац. Ранее пекинская команда потерпела поражение в четырёх встречах подряд — в двух домашних и в двух гостевых.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 30 очков за 27 матчей. «Куньлунь» располагается там же на 11-й строчке, заработав 21 очко после 28 игр.

Материалы по теме
Видео
Дебютные голы Комкова в КХЛ помогли «Ак Барсу» разгромить «Куньлунь» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android