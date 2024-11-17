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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал сухую победу над «Ак Барсом»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал сухую победу над «Ак Барсом»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв оценил матч с «Ак Барсом» в Казани, где армейцы одержали победу со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Провольнев, Окулов) – 36:25 (5x5)     0:2 Провольнев (Исхаков, Гурьянов) – 38:57 (5x5)     0:3 Абрамов (Ярош) – 46:32 (5x5)    

«Хорошая игра. Во втором периоде нам удалось наложить смены и забить с этого два гола, в третьем периоде уже играли скорее по счёту. В целом мы движемся в правильном направлении, последние три матча были очень хорошие. Советы Юрия Бабенко важны были, естественно, они всегда важны.

Иван Просветов набрал кондиции, дай бог, чтобы всё продолжалось. Ребятам, которые приехали из-за океана, всегда требуется время на адаптацию, это не только у нас происходит, но и в других командах. С Виталием Абрамовым мы разговаривали, мы со всеми разговариваем. Сегодня был момент — он его реализовал, до этого у него тоже были моменты, но здорово ярославский вратарь сыграл», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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