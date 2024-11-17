Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о сухом поражении от ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил матч с ЦСКА, где казанцы уступили московской команде со счётом 0:3.

«В прошлой игре потратили много сил и эмоций. При подготовке учитывали что ЦСКА — мастеровитая команда, надо выходить играть с холодной головой и не допускать ошибок. Разбираем перед каждым матчем соперника, разумеется, большинство, меньшинство, игру «5 на 5».

Во втором периоде были невынужденные ошибки, причём не соперник вынудил, а сами ошиблись. Это игровая дисциплина, работа, процесс, который ежедневно продолжается — и особенно в таких играх. Это то, в чём можем усилиться, чтобы не допускать таких моментов. После второй шайбы спросил судей про момент с Митчеллом Миллером, ему перед голом выбили клюшку, обсудили этот нюанс. Хорошее начало было, моменты были и во втором, и в третьем периоде, своими активными действиями заставляли соперника ошибаться. Если бы использовали свой момент и забили, игра, возможно, пошла бы по другому сценарию», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.