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Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о сухом поражении от ЦСКА

Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин высказался о сухом поражении от ЦСКА
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил матч с ЦСКА, где казанцы уступили московской команде со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Провольнев, Окулов) – 36:25 (5x5)     0:2 Провольнев (Исхаков, Гурьянов) – 38:57 (5x5)     0:3 Абрамов (Ярош) – 46:32 (5x5)    

«В прошлой игре потратили много сил и эмоций. При подготовке учитывали что ЦСКА — мастеровитая команда, надо выходить играть с холодной головой и не допускать ошибок. Разбираем перед каждым матчем соперника, разумеется, большинство, меньшинство, игру «5 на 5».

Во втором периоде были невынужденные ошибки, причём не соперник вынудил, а сами ошиблись. Это игровая дисциплина, работа, процесс, который ежедневно продолжается — и особенно в таких играх. Это то, в чём можем усилиться, чтобы не допускать таких моментов. После второй шайбы спросил судей про момент с Митчеллом Миллером, ему перед голом выбили клюшку, обсудили этот нюанс. Хорошее начало было, моменты были и во втором, и в третьем периоде, своими активными действиями заставляли соперника ошибаться. Если бы использовали свой момент и забили, игра, возможно, пошла бы по другому сценарию», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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