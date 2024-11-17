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Гатиятулин — о канадце Петане: он мастеровитый игрок, но выпал из игрового ритма

Гатиятулин — о канадце Петане: он мастеровитый игрок, но выпал из игрового ритма
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил неуверенность Ника Петана на льду в матче с ЦСКА (0:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Провольнев, Окулов) – 36:25 (5x5)     0:2 Провольнев (Исхаков, Гурьянов) – 38:57 (5x5)     0:3 Абрамов (Ярош) – 46:32 (5x5)    

«Ник Петан пропустил долгое время, он выпал из игрового ритма, но надо немножко нам всем набраться терпения, он игрок мастеровитый, в следующем матче уже будет увереннее выступать. Решили не разбивать наше первое звено, оно хорошо себя проявило. Давно были мысли попробовать Ника с краю, он играл так в последнее время в Северной Америке, и вот как раз появился удобный момент. Проанализировали и пришли к выводу что в этих сочетаниях команде будет лучше», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Петан вернулся на лёд после травмы, последний раз он сыграл в матче с «трактором» 16 октября.

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