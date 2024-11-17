Гатиятулин — о канадце Петане: он мастеровитый игрок, но выпал из игрового ритма

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин объяснил неуверенность Ника Петана на льду в матче с ЦСКА (0:3).

«Ник Петан пропустил долгое время, он выпал из игрового ритма, но надо немножко нам всем набраться терпения, он игрок мастеровитый, в следующем матче уже будет увереннее выступать. Решили не разбивать наше первое звено, оно хорошо себя проявило. Давно были мысли попробовать Ника с краю, он играл так в последнее время в Северной Америке, и вот как раз появился удобный момент. Проанализировали и пришли к выводу что в этих сочетаниях команде будет лучше», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, Петан вернулся на лёд после травмы, последний раз он сыграл в матче с «трактором» 16 октября.