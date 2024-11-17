«Сложный календарь — не оправдание». Дыняк — о поражении 0:3 в игре с ЦСКА

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк высказался о поражении от ЦСКА. Армейцы обыграли казанцев со счётом 3:0.

«Чего сегодня не хватило для победы? Забить и сыграть «на ноль». Настрой был нормальный, не сказать что перегорели. Если честно, по горячим следам трудно делать выводы, мыслей много. Раз проиграли — значит, где-то недоработали. По силовой борьбе всё было нормально. Нет, ребята боролись, бились до конца. Самоотдача присутствовала, желание — тоже. Вообще у нас были голевые моменты, но мы их не реализовали.

Сложный календарь — это вообще не оправдание. Мы — хоккеисты, это наша любимая работа, хобби. Нам нравится играть в хоккей. Бывают удачные и неудачные дни, не буду искать оправданий. Прошу прощения у болельщиков, сегодня мы сыграли отвратительно. Для нас не имеет значения, с кем играть: все команды сильные, на всё надо настраиваться. Впереди — «Нефтехимик», отдохнём один день, а дальше разберём наши ошибки», — передаёт слова Дыняка корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.